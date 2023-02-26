Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний пакт з Україною

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Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний договір з Україною. Протягом кількох місяців не було жодного нового статусу з цього питання.

Про це повідомляє Welt з посиланням на заяву прессекретаря уряду Німеччини.

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"Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання. На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі", — заявив прессекретар.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Індії розкритикував мирний план Китаю щодо урегулювання військового конфлікту в Україні. У 12 пунктах нічого не сказано про необхідність виведення російських військ.

Також ми писали, що 24 лютого Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.

Додамо, Німеччина за час війни в Україні арештувала близько 5,3 мільярда євро російських активів. Заморозили рахунки підсанкційних осіб та компаній.