Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний пакт з Україною
Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний договір з Україною. Протягом кількох місяців не було жодного нового статусу з цього питання.
Про це повідомляє Welt з посиланням на заяву прессекретаря уряду Німеччини.
-
"Дотримуються божевільної тактики": Резніков розповів про втрати росіян біля Бахмута
-
У Ленінградській області росії невідомий закидав військкомат коктейлями Молотова
-
Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
-
"Придністров’я ніхто не захистить": ризики визнання незалежності ПМР, — експерт
-
Резніков зустрівся з міністром оборони Естонії: деталі
-
Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна самостійно буде вирішувати, коли і як закінчити війну
-
Два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале"
-
Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов
-
Зміни для переселенців: чи спростить це доступ до виплат тим, хто переїхав до Одеси
-
На білоруському аеродромі, який рф використовує для запуску ракет, прогриміли вибухи
Деталі
"Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання. На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі", — заявив прессекретар.
Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Індії розкритикував мирний план Китаю щодо урегулювання військового конфлікту в Україні. У 12 пунктах нічого не сказано про необхідність виведення російських військ.
Також ми писали, що 24 лютого Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.
Додамо, Німеччина за час війни в Україні арештувала близько 5,3 мільярда євро російських активів. Заморозили рахунки підсанкційних осіб та компаній.