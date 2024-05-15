Почему Зеленский отменил все международные поездки

Никифоров рассказал, почему Зеленский отменил все свои международные мероприятия
Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Эти поездки перенесены с учетом обострения военной ситуации в Харьковской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в среду, 15 мая.
Ежедневный селектор Владимира Зеленского
Президент Украины провел ежедневный селектор с руководителями разных служб и ведомств Украины.
"Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все вероятные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации", — сообщил Сергей Никифоров.
Также пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что руководство государства благодарит всех международных партнеров за понимание. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Харьковской области, Владимир Зеленский не может покинуть страну и ехать с официальными визитами за границу.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отменил рабочий визит в Испанию на фоне обострения боевых действий в Харьковской области.
Ранее стало известно, что 13 мая Зеленский заслушал доклад Главнокомандующих ВСУ на тему возобновления российского наступления на Харьковщине.
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