Почему Зеленский отменил все международные поездки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Эти поездки перенесены с учетом обострения военной ситуации в Харьковской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в среду, 15 мая.

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"Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все вероятные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации", — сообщил Сергей Никифоров.

Пост Никифорова в Facebook

Также пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что руководство государства благодарит всех международных партнеров за понимание. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Харьковской области, Владимир Зеленский не может покинуть страну и ехать с официальными визитами за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отменил рабочий визит в Испанию на фоне обострения боевых действий в Харьковской области.

Ранее стало известно, что 13 мая Зеленский заслушал доклад Главнокомандующих ВСУ на тему возобновления российского наступления на Харьковщине.