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Нікіфоров розповів, чому Зеленський скасував всі свої міжнародні заходи

15 травня 2024 13:32
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Степан Гафтко
редактор
Чому Зеленський скасував усі міжнародні поїздки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ці поїздки перенесені з огляду на загострення військової ситуації на Харківщині.

Про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров на своїй сторінці у Facebook у середу, 15 травня.

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Президент України провів щоденний селектар із керівниками різних служб та відомств України. 

"Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", — повідомив Сергій Нікіфоров.

Володимир Зеленський
Пост Нікіфорова у Facebook

Також прессекретар Президента Зеленського повідомив, що керівництво держави вдячне усім міжнародним партнерам за розуміння. З огляду на сьогоднішню ситуацію на Харківщині, Володимир Зеленський не може покинути країну і їхати з офіційними візитами за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Президент Володимир Зеленський скасував робочий візит до Іспанії на тлі загострення бойових дій у Харківській області. 

Раніше стало відомо, що 13 травня Зеленський заслухав доповіді головнокомандувачів ЗСУ на тему поновлення російського наступу на Харківщині. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
Україна
президент
війна в Україні

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