Зеленський скасував поїздки до Португалії та Іспанії, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та лідер Португалії Марсело Ребелу ді Соза. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії. Причиною, за даними ЗМІ, стала складна ситуація на фронті.

Про це повідомляє видання CNN Portugal.

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Скасування поїздок Зеленського

Зазначається, що Зеленський вже не вперше скасовує свою поїздку до Португалії. Водночас, видання пояснило, що причиною на цей раз стала серйозна внутрішня ситуація в Україні.

Ймовірно, припускає ЗМІ, йдеться саме про складну ситуацію на полі бою Харківщини, що робить недоцільним виїзд за кордон у цей час.

Нагадаємо, 14 травня Київ відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він, зокрема, зустрівся із Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку до Глобального саміту миру.

До слова, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт, поліція евакуює мирне населення.