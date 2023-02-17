Военная помощь: Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков

Премьер Нидерландов находится сегодня с визитом в Киеве

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить Украине около 100 танков Leopard. Также ранее правительство Нидерландов решило предоставить Украине ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с находящимся сегодня с визитом в Киеве премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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"Нидерланды вместе с партнерами из Германии, с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что общий приоритет Украины с партнерами — максимально ускорить поставки этой помощи украинским воинам.

Также глава государства поблагодарил Нидерланды за принятое недавно решение передать Украине ЗРК Patriot.

Зеленский также рассказал, что обсудил с Рютте другие потребности украинской армии для "защиты от российского реваншизма".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Сообщалось, что правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.

Также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard 2.