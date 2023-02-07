Россия и Беларусь не должны присутствовать на Олимпиаде-2024, уверен Денис Шмыгаль

Нет россии на Олимпиаде: Шмыгаль напомнил, скольких украинских спортсменов убила агрессия рф
Глава украинского правительства раскритиковал идею разрешения россии и Беларуси отправить своих спортсменов на Олимпиаду-24 в Париже. Шмыгаль напомнил, что россия убила более 200 украинских спортсменов и тренеров.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своем Telegram-канале.
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Украина против россиян и белорусов на Олимпиаде
Шмыгаль заявил о несогласии Украины с идеей Международного олимпийского комитета допустить на Олимпиаду-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами.
"Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию", — заверил премьер-министр.
Россия убивает украинский спорт
Глава украинского правительства напомнил, что российские оккупационные войска за время полномасштабной войны убили более 200 украинских спортсменов и тренеров.
150 тысяч спортсменов в результате агрессии россии не имеют нормальных условий для тренировки.
Также россияне разрушили более 120 спортивных объектов в Украине. Из-за войны более 300 украинских спортивных школ прекратили существование.
"Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из россии и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более к Олимпиаде", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал обращение украинских спортсменов к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он выпустил заявление, в котором объяснил, почему нельзя допускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.
Ранее министры спорта стран Балтии и Польши призвали международные спортивные федерации не допускать к Олимпийским играм спортсменов из страны-агрессора.
Даже представительница левых политсил, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выступление россиян и белорусов на Играх в Париже в любом статусе недопустимо.
Фото: Telegram-канал Шмыгаля