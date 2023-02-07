Росія та Білорусь не повинні бути присутніми на Олімпіаді-2024, упевнений Денис Шмигаль

Російські та білоруські спортсмени не мають права брати участь у ОІ-2024, упевнений прем’єр-міністр України

Голова українського уряду розкритикував ідею дозволу росії та Білорусі відправити своїх спортсменів на Олімпіаду-24 в Парижі. Шмигаль нагадав, що рф убила понад 200 українських спортсменів та тренерів.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своєму Telegram-каналі.

Україна проти росіян і білорусів на Олімпіаді

Шмигаль заявив про незгоду України із ідеєю Міжнародного олімпійського комітету допустити на Олімпіаду-2024 у Парижі російських та білоруських спортсменів під нейтральними прапорами.

"Президент України, Верховна Рада, Уряд та Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію", — запевнив прем’єр-міністр.

Росія убиває український спорт

Голова українського уряду нагадав, що російські окупаційні війська за час повномасштабної війни убили понад 200 українських спортсменів та тренерів.

150 тисяч спортсменів внаслідок агресії росії не мають нормальних умов для тренування.

Також росіяни зруйнували понад 120 спортивних об’єктів в Україні. Через війну понад 300 українських спортивних шкіл припинили існування.

"Це більш ніж достатній аргумент, аби спортсмени з росії та Білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і тим паче Олімпіади", — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав звернення українських спортсменів до голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він випустив заяву, в якій пояснив, чому не можна допускати росіян та білорусів на Олімпіаду у Парижі.

Раніше міністри спорту країн Балтії та Польщі закликали міжнародні спортивні федерації не допускати до Олімпійських ігор спортсменів із країни-агресора.

Навіть представниця лівих політсил, Міська голова Парижа Анн Ідальго заявила, що виступ росіян та білорусів на Іграх у Парижі у будь-якому статусі є неприпустимим.

Фото: Telegram-канал Шмигаля