"Нездоровый сарказм": Пристайко раскритиковал Зеленского за ответ Воллесу

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Великобритании Бена Уоллеса хоть каждое утро, являются "нездоровым сарказмом". По его словам, в Украине не ждут того, что кто-то будет воевать за нее, а только ждут соответствующую технику.

Об этом он рассказал в комментарии Sky News.

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Комментарий посла

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... Когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что этот сарказм — это здоровый сарказм", — подчеркнул он.

По его словам, Украина не должна показывать России, что у нее с союзниками есть какие-то вероятные недоразумения. Россияне должны знать, что в Украины хорошие отношения с партнерами и что они работают вместе.

"Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", — отметил Пристайко в случае того, что что-то может пойти не так.

Vadym Prystaiko считает, что не сомневаюсь в том, что президент Зеленский является "саркастом" в НАТО, который является "здравоохранением".



"Вы не чувствуете хоть какое дело для нас, мы должны только установить," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm — Sky News (@SkyNews) Июль 13, 2023

Что произошло

Во время саммита НАТО Зеленский ответил на острое заявление министра обороны Британии. Накануне Бен Уоллес заявил, что украинцы недостаточно благодарны за военную помощь, оказываемую Великобританией.

"Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос. Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", — заявил глава государства.

Напомним, в ночь на 13 июля Россия в очередной раз атаковала Киев и область. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс из-за российской атаки всю ночь провела в столичном укрытии.