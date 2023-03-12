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Вскоре Польша обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов, — Моравецкий

12 марта 2023 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Матеуш Моравецкий
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в скором времени его правительство покажет документы о влиянии россии на евродепутатов. По его словам, в коррупции были следы рф.

Об этом Моравецкий сказал в интервью порталу i.pl.

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Подробности

В декабре прошлого года общественное мнение в Европейском Союзе потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Такие страны как Катар и Марокко пытались воспользоваться коррупцией, чтобы повлиять на экономические и политические решения ЕП. Они давали взятки людям, занимающим важные должности в Европарламенте.

Бывший депутат Европарламента, итальянец Пьер Антонио Панцери, является одним из ключевых фигурантов дела о коррупции. Он согласился на сотрудничество с бельгийским правосудием в расследовании в обмен на смягчение приговора.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что глава МВД покажет документы, связанные с делом. По его словам, там есть русские следы.

"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", — сообщил Моравецкий.

Он отметил, что эта информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши". По словам Моравецкого, очень много людей бессознательно покупаются на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.

"Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно спровоцированной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка взорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", — добавил Моравецкий.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что нужно создать новый и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС. Он отметил, что в Европе все должно измениться.

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