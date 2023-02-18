Моравецький вважає, що потрібно створити прискорений процес вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що потрібно створити новий та прискорений процес вступу України до ЄС. Він зазначив, що в Європі все повинно змінитися.

Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Моравецького.

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"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні з "нормальним чи майже нормальним" процесом вступу. Слід мислити нестандартно. Ми живемо у поворотний момент історії, ми маємо змінити майже все в Європі, і тому ми маємо створити новий процес для України. Прискорений шлях — синонім цьому", — сказав прем'єр-міністр Польщі на Мюнхенській конференції з безпеки.

Моравецький наголосив, що потрібно повністю відмовитися від звичайного процесу вступу та створити повністю новий.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що план російського диктатора володимира путіна полягає в тому, щоб атакувати Україну "з двох-трьох різних напрямків, щоб її оточити". На його думку, не можна виключати, зокрема, атаку з боку Білорусі.

Також ми писали, що Європейський союз визнав росію головною країною-дезінформатором 2022 року. Це пов'язано з тим, що рф розпочала повномасштабну війну проти України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.