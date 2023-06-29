Нетаньяху согласился убрать из судебной реформы самую скандальную норму
Оппозиция и общество дожали премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он согласился вычеркнуть из плана судебной реформы норму, позволяющую парламенту отменять решение Верховного Суда.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Нетаньяху сдался
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился на требования оппозиции и общества, протестовавшего против судебной реформы.
Он заявил, что откажется от самой противоречивой части судебной реформы, чтобы продвигать закон в целом дальше.
От чего отказались израильские власти
Из плана реформирования судебной системы будет исключена норма, позволяющая национальному законодательному органу (парламенту) отменять решение Верховного Суда.
Именно эта норма вместе с передачей под контроль правительства большинства назначений на должности судей и вызвала бурную реакцию политической оппозиции и гражданского общества.
Напомним, что в первой половине текущего года Израиль всколыхнула масштабная волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы.
Самыми крупными были митинги в середине апреля. Так, 15 апреля, по словам организаторов митингов, на улицы многих городов Израиля вышло около 400 тысяч граждан.
Тогда премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху приостановил проведение этой реформы, чтобы иметь возможность переговорить с оппозиционерами.