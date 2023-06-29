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Нетаньяху согласился убрать из судебной реформы самую скандальную норму

29 июня 2023 14:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нетаньяху согласился убрать из судебной реформы самую скандальную норму
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters/Abir Sultan/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Оппозиция и общество дожали премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он согласился вычеркнуть из плана судебной реформы норму, позволяющую парламенту отменять решение Верховного Суда.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился на требования оппозиции и общества, протестовавшего против судебной реформы.

Он заявил, что откажется от самой противоречивой части судебной реформы, чтобы продвигать закон в целом дальше.

От чего отказались израильские власти

Из плана реформирования судебной системы будет исключена норма, позволяющая национальному законодательному органу (парламенту) отменять решение Верховного Суда.

Именно эта норма вместе с передачей под контроль правительства большинства назначений на должности судей и вызвала бурную реакцию политической оппозиции и гражданского общества.

Напомним, что в первой половине текущего года Израиль всколыхнула масштабная волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы.

Самыми крупными были митинги в середине апреля. Так, 15 апреля, по словам организаторов митингов, на улицы многих городов Израиля вышло около 400 тысяч граждан.

Тогда премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху приостановил проведение этой реформы, чтобы иметь возможность переговорить с оппозиционерами.

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