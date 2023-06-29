Нетаньягу погодився прибрати із судової реформи найскандальнішу норму

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters/Abir Sultan/Pool

Опозиція і суспільство дотисли прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він погодився викреслити із плану судової реформи норму, яка дозволяла парламенту скасовувати рішення Верховного Суду.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Нетаньягу здався

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився на вимоги опозиції та суспільства, яке протестувало проти судової реформи.

Він заявив, що відмовиться від найсуперечливішої частини судової рефоми, аби просувати закон в цілому далі.

Від чого відмовилася ізраїльська влада

Із плану реформування судової системи буде виключено норму, яка дозволяла національному законодавчому органу (парламенту) скасовувати рішення Верховного Суду.

Саме ця норма, разом із передачею під контроль уряду більшості призначень на посади суддів, і викликала бурхливу реакцію політичної опозиції та громадянського суспільства.

Нагадаємо, що у першій половині поточного року Ізраїль сколихнула масштабна хвиля протестів через плани уряду щодо реформування судової системи.

Найбільшими були мітинги в середині квітня. Так, 15 квітня, за словами організаторів мітингів, на вулиці багатьох міст Ізраїлю вийшло близько 400 тисяч громадян.

Тоді прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу призупинив проведення цієї реформи, щоб мати можливість переговорити з опозиціонерами.