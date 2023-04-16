Масові протести знову сколихнули Ізраїль: проти судової реформи 400 тис. людей
Ізраїль знову сколихнула хвиля протестів через плани уряду щодо реформування судової системи. Нетаньягу призупинив проведення цієї реформи, щоб мати можливість переговорити з опозиціонерами.
Про це повідомляє Time of Israel.
Що відомо
Жителі Ізраїлю уже понад три місяці влаштовують масові протести у зв'язку з реформою судової системи в країні. В рамках реформи передбачається передача під контроль уряду більшості призначень на посади суддів та суттєве обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху через масові акції протестів дещо призупинив проведення судової реформи. Це було зроблено для того, щоб дати можливість домовитися з опозицією, члени коаліції вказали на можливість повторного розгляду реформи протягом кількох тижнів у разі провалу переговорів.
Ввечері, 15 квітня жителі Ізраїлю влаштували чергові мітинги по всій країні. Організатори протестів зазначають, що до них приєдналися 400 тисяч осіб.
Нагадаємо, що обстріл ізраїльської півночі 11 квітня був несподіваним і потужним, першим таким за 17 років — встигли відвикнути. Понад 30 ракет за 10 хвилин, "Залізний купол" зумів перехопити трохи більше 70%. Були влучання в населені пункти і лише дивом вдалося уникнути жертв — відбулися двома легкопораненими.