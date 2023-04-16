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Масові протести знову сколихнули Ізраїль: проти судової реформи 400 тис. людей

16 квітня 2023 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масові протести знову сколихнули Ізраїль: проти судової реформи 400 тис. людей
Тисячі демонструють біля резиденції президента в Єрусалимі. Фото: DH/Times of Israel
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ізраїль знову сколихнула хвиля протестів через плани уряду щодо реформування судової системи. Нетаньягу призупинив проведення цієї реформи, щоб мати можливість переговорити з опозиціонерами.

Про це повідомляє Time of Israel.

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Що відомо

Жителі Ізраїлю уже понад три місяці влаштовують масові протести у зв'язку з реформою судової системи в країні. В рамках реформи передбачається передача під контроль уряду більшості призначень на посади суддів та суттєве обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху через масові акції протестів дещо призупинив проведення судової реформи. Це було зроблено для того, щоб дати можливість домовитися з опозицією, члени коаліції вказали на можливість повторного розгляду реформи протягом кількох тижнів у разі провалу переговорів.

Ввечері, 15 квітня жителі Ізраїлю влаштували чергові мітинги по всій країні. Організатори протестів зазначають, що до них приєдналися 400 тисяч осіб.

Десятки тисяч ізраїльтян протестують проти планів уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху переглянути судову систему в Тель-Авіві. Фото: AP Photo/Oded Balilty
Ізраїльська поліція затримала протестувальника під час демонстрації проти планів урядової реформи судової системи в Тель-Авіві. Фото: Джек Гез / AFP
Протестувальники проти судової реформи в Нетанаї. Фото: Бен Коен/Courtesy
Протестувальники йдуть маршем із національними прапорами на тлі триваючих демонстрацій проти планів урядової реформи судової системи в Тель-Авіві. Фото: Джек Гез / AFP
Ізраїльська поліція оточує протестувальників під час демонстрації проти урядового законопроекту про судову реформу в Тель-Авіві. Фото: Джек Гез / AFP

Нагадаємо, що обстріл ізраїльської півночі 11 квітня був несподіваним і потужним, першим таким за 17 років — встигли відвикнути. Понад 30 ракет за 10 хвилин, "Залізний купол" зумів перехопити трохи більше 70%. Були влучання в населені пункти і лише дивом вдалося уникнути жертв — відбулися двома легкопораненими.

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