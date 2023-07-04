Невозможно представить Евросоюз без Украины, — Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: REUTERS

Представить Европейский Союз без Украины, Молдовы и Западных Балкан — невозможно. И именно сейчас следует подумать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.

Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Находясь в Испании, Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости институционных реформ при расширении Европейского блока.

"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане", — заявила глава Еврокомиссии.

Отметим, что Украина с прошлого года является кандидатом на вступление в Европейский союз и должна выполнить ряд условий для того, чтобы получить членство. Еврокомиссар Оливер Вархеи в конце июня заявил, что Украина выполнила уже 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они обсудили путь страны в Европейский союз и НАТО.

Глава государства рассказал, что с премьером Испании обсудил защиту от российской агрессии. По словам Зеленского, Испания поддерживает Украину на пути вступления в Европейский Союз.