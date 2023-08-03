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"Не знаю, почему он на меня вызверился": Семинский прокомментировал скандал с Тищенко

3 августа 2023 20:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Не знаю, почему он на меня вызверился": Семинский прокомментировал скандал с Тищенко
Нардеп Олег Семинский. Фото: скриншот видео Николая Тищенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский подтвердил, что действительно владелец помещения, где располагался Сall-центр, который сейчас проверяет следствие на предмет сотрудничества с Россией. Однако он вместе с экс-женой является бенефециаром здания в Подольском районе Киева. Недвижимость передана в траст и ею управляет управляющая компания, уполномоченная от траста.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Что сказал Семинский

"Я с бывшей женой являюсь бенефециарами здания в Подольском районе Киева, что указано в моей декларации. Недвижимость передана в траст, и ею управляет управляющая компания, уполномоченная от траста", — отметил он.

Сам Семинский, по его мнению, не имеет права вмешиваться в деятельность этой компании. Хотя и признает, что коллеги интересовались, почему он не проверил арендаторов.

"Во-первых, я не имею права вмешиваться. Во-вторых, юрист управляющей компании, которая проверяла учредительные документы, говорит, что никакого российского следа там не было. Это чисто украинские учредители, резидент — украинская компания, а вид деятельности — ІТ. Я лично не имею к ним никакого отношения. Если бы был причастен, то сидел бы рядом с Пономаревым (депутат Александр Пономарев в 2023 году получил подозрение в государственной измене. — Ред.)", — сказал Семинский.

"Ведет себя по-хамски"

Депутат от "Слуги народа" утверждает, что его коллега Тищенко своим присутствием препятствовал действиям следователей и своими действиями 31 июля "заработал себе как минимум три уголовных статьи".

"Ведет себя по-хамски, кричит, ну это я и в зале видел такое его поведение, даже к женщинам. Скорее всего, Тищенко сам хочет крышевать эти колл-центры, чтобы зайти в этот бизнес. До этого у меня с ним не было ни никаких дел, ни никаких конфликтов. Единственное, что я советовал ему, структурировать свои разговоры, а то он перескакивал с одного на другой. А больше никаких конфликтов. Не понимаю, почему он на меня вызверился", — удивляется Семинский.

Депутат добавил, что Тищенко не является членом ВСК по Колл-центрам.

Что произошло

Нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвиняет своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как между депутатами возник конфликт.

Напомним, в столице нашли российский call-центр, который якобы собирал данные о работе ВСУ и ПВО. По словам Тищенко, за "крышиванием" учреждения может стоять "слуга" Олег Семинский.

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