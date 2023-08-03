"Не знаю, чому він на мене визвірився": Семінський прокоментував скандал із Тищенком

Нардеп Олег Семінський. Фото: скриншот з відео Миколи Тищенка

Депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський підтвердив, що дійсно є власником приміщення, де розташовувався Сall-центр, який наразі перевіряє слідство на предмет співпраці з Росією. Однак він разом із ексдружиною є бенефеціаром будівлі у Подільському районі Києва. Нерухомість передана у траст і нею управляє керуюча компанія, уповноважена від трасту.

Про це він розповів у коментарі для Новини.LIVE.

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Що сказав Семінський

"Я з колишньою дружиною є бенефеціарами будівлі у Подільському районі Києва, що зазначено у моїй декларації. Нерухомість передана у траст і нею управляє керуюча компанія, уповноважена від трасту", — зазначив він.

Сам Семінський, на його переконання, не має права втручатися у діяльність цієї компанії. Хоча й визнає, що колеги цікавилися, чому він не перевірив орендарів.

"По-перше, я не маю права втручатися. По-друге, юристка керуючої компанії, яка перевіряла установчі документи, каже, що ніякого російського сліду там не було. Це чисто українські засновники, резидент — українська компанія, а вид діяльності — ІТ. Я особисто не маю до них ніякого відношення. Якби був причетний, то сидів би поруч із Пономарьовим (депутат Олександр Понамарьов у 2023 році отримав підозру у державній зраді. — Ред.)", — сказав Семінський.

"Веде себе по-хамськи"

Депутат від "Слуга народу" стверджє, що його колега Тищенко своєю присутністю перешкоджав діям слідчих і своїми діями 31 липня "заробив собі як мінімум три кримінальні статті".

"Веде себе по-хамськи, кричить, ну це я і в залі бачив таку його поведінку, навіть до жінок. Скоріш за все, Тищенко сам хоче кришувати ці колл-центри, щоби зайти у цей бізнес. Доти у мене з ним не було ні ніяких справ, ні жодних конфліктів. Єдине, що я радив йому, структурувати свої розмови, а то він перескакував з одного на друге. А більше ніяких конфліктів. Не розумію, чому він на мене визвирівся", — дивується Семінський.

Депутат додав, що Тищенко не є членом ТСК щодо Колл-центрів.

Що сталося

Нардеп ВР та колишній член партії "Слуга народу" Микола Тищенко звинувачує свого колишнього колегу по партії Олега Семінського в роботі на Росію. Він опублікував відео, на якому можна побачити, як між депутатами виник конфлікт.

Нагадаємо, у столиці знайшли російський call-центр, який начебто збирав дані про роботу ЗСУ та ППО. За словами Тищенка, за "кришуванням" установи може стояти "слуга" Олег Семінський.