Не наговорились: Макрон и Си проведут еще одни, неофициальные переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут неофициальные переговоры. Эти переговоры пройдут не в столице, а в индустриальном центре КНР Гуанчжоу.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Переговоры продолжаются
Президент Франции Эмануэль Макрон, завершив официальную часть визита в Китайскую Народную Республику, не спешит возвращаться домой.
Так стало известно, что Макрон и лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин проведут еще один, неофициальный раунд переговоров.
Где и о чем будут говорить
Китайские государственные СМИ отметили, что эти переговоры состоятся в Гуанжчоу.
Детали переговоров пока не сообщаются. Но показательно то, что этот неофициальный раунд переговоров пройдет в крупнейшем индустриальном центре Южного Китая.
Напомним, что на встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.
"Российская агрессия против Украины ударила по глобальной стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе", — сказал Макрон в своем вступительном слове на двусторонних переговорах с Си Цзиньпином в Пекине.
Фото: Reuters