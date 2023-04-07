​​​Не наговорились: Макрон и Си проведут еще одни, неофициальные переговоры

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут неофициальные переговоры. Эти переговоры пройдут не в столице, а в индустриальном центре КНР Гуанчжоу.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Переговоры продолжаются

Президент Франции Эмануэль Макрон, завершив официальную часть визита в Китайскую Народную Республику, не спешит возвращаться домой.

Так стало известно, что Макрон и лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин проведут еще один, неофициальный раунд переговоров.

Где и о чем будут говорить

Китайские государственные СМИ отметили, что эти переговоры состоятся в Гуанжчоу.

Детали переговоров пока не сообщаются. Но показательно то, что этот неофициальный раунд переговоров пройдет в крупнейшем индустриальном центре Южного Китая.

Напомним, что на встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.

"Российская агрессия против Украины ударила по глобальной стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе", — сказал Макрон в своем вступительном слове на двусторонних переговорах с Си Цзиньпином в Пекине.

Фото: Reuters