Не наговорилися: Макрон і Сі проведуть ще одні, неофіційні переговори
Президент Франції Емануель Макрон та лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін проведуть неофіційні переговори. Ці перемовіни відбудуться не у столиці, а у індустріальному центрі КНР Гуанчжоу.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Переговори тривають
Президент Франції Емануель Макрон, завершивши офіційну частину візиту до Китайської Народної Республіки, не поспішає повертатися додому.
Так, стало відомо, що Макрон і лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін проведуть ще один, неофіційний раунд переговорів.
Де і про що говоритимуть
Китайські державні ЗМІ зазначили, що ці переговори відбудуться у місті Гуанжчоу.
Деталі переговорів поки не повідомляються. Але показовим є те, що цей неофіційний раунд перемовин пройде у найбільшому індустріальному центрі Південного Китаю.
Нагадаємо, що на зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф.
"Російська агресія проти України вдарила по глобальній стабільності та поклала кінець десятиліттям миру в Європі", — сказав Макрон у своєму вступному слові на двосторонніх переговорах із Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Фото: Reuters