​​​​​​​Не наговорилися: Макрон і Сі проведуть ще одні, неофіційні переговори

Емануель Макрон і Сі Цзіньпін на переговорах у Пекіні

Президент Франції Емануель Макрон та лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін проведуть неофіційні переговори. Ці перемовіни відбудуться не у столиці, а у індустріальному центрі КНР Гуанчжоу.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Переговори тривають

Президент Франції Емануель Макрон, завершивши офіційну частину візиту до Китайської Народної Республіки, не поспішає повертатися додому.

Так, стало відомо, що Макрон і лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін проведуть ще один, неофіційний раунд переговорів.

Де і про що говоритимуть

Китайські державні ЗМІ зазначили, що ці переговори відбудуться у місті Гуанжчоу.

Деталі переговорів поки не повідомляються. Але показовим є те, що цей неофіційний раунд перемовин пройде у найбільшому індустріальному центрі Південного Китаю.

Нагадаємо, що на зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф.

"Російська агресія проти України вдарила по глобальній стабільності та поклала кінець десятиліттям миру в Європі", — сказав Макрон у своєму вступному слові на двосторонніх переговорах із Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Фото: Reuters