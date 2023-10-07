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Нельзя давать шанс террору: Зеленский прокомментировал нападение на Израиль

7 октября 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нельзя давать шанс террору: Зеленский прокомментировал нападение на Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам нельзя давать  шанс террору.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", — сказал он.

Украинский лидер отметил, что глобальное объединение и солидарность имеют критическое значение для пресечения террора в любом уголке планеты, чтобы он не смог подавить или уничтожить жизни. При этом он уточнил, что право Израиля на самозащиту абсолютно очевидно и безапелляционно.

"Нужно полностью раскрыть все аспекты данной террористической акции, чтобы международное сообщество было в курсе и чтобы лица, стоящие за нападением и способствовавшие его планированию, были привлечены к ответственности", — указал Зеленский.

Призыв к украинцам в Израиле

Зеленский сообщил, что все украинцы, находящиеся в опасной зоне, обязаны строго придерживаться рекомендаций от местных сил безопасности и оставаться в курсе последних новостей. 

"Министерство иностранных дел Украины и наше посольство в Израиле готовы предоставить поддержку в любой сложной ситуации. Был сформирован специальный оперативный центр для помощи украинцам в Израиле. В случае необходимости помощи, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь любыми доступными способами с любым из наших дипломатических или консульских учреждений", — сказал он.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в ее намерениях атаковать Израиль.

Стоит отметить, что в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших в Израиле украинцы.

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