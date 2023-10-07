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Не можна давати шансу терору: Зеленський прокоментував напад на Ізраїль

7 жовтня 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Не можна давати шансу терору: Зеленський прокоментував напад на Ізраїль
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шанс терору.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, тому що терор завжди є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої й всього нашого світу", — сказав він.

Український лідер зазначив, що глобальне об'єднання та солідарність мають критичне значення для припинення терору у будь-якому куточку планети, щоб він не зміг придушити чи знищити життя. При цьому він уточнив, що право Ізраїлю на самозахист є абсолютно очевидним і безапеляційним.

"Потрібно повністю розкрити всі аспекти цієї терористичної акції, щоб міжнародна спільнота була в курсі й щоб особи, які стоять за нападом і сприяли його плануванню, були притягнуті до відповідальності", — зазначив Зеленський.

Заклик до українців в Ізраїлі

Зеленський повідомив, що всі українці, які перебувають у небезпечній зоні, зобов'язані суворо дотримуватись рекомендацій від місцевих сил безпеки та залишатися в курсі останніх новин.

"Міністерство закордонних справ України та наше посольство в Ізраїлі готові надати підтримку в будь-якій складній ситуації. Було сформовано спеціальний оперативний центр для допомоги українцям в Ізраїлі. У разі потреби допомоги, будь ласка, негайно зв'яжіться будь-якими доступними способами з будь-якою з наших дипломатичних чи консульських установ" — сказав він.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.

Варто зазначити, що МЗС повідомили, чи є серед постраждалих в Ізраїлі українці.

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