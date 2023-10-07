Украина осудила террористические акты на территории Израиля

Последствия ракетной атаки на Израиль. Фото: Times of Israel

В субботу юг и центр Израиля стали объектами массированного ракетного нападения. Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы.

Об этом сообщили на странице МИД Украины в Twitter.

Читайте также:

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", — говорится в сообщении.

#Украина сильно подвергается продолжающемуся террористу нападения на Israel, включая рокоту нападениям на гражданское население в Иерусалиме и Tel Aviv. Мы чувствуем нашу поддержку для #Israel в своем правом на защиту его людей и ее людей. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 7, 2023

Ранее мы сообщали, что военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, ХАМАС заявил, что террористы выпустили по Израилю более 5000 ракет за это утро. Официального подтверждения этих цифр пока нет.