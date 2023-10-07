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Украина осудила террористические акты на территории Израиля

7 октября 2023 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина осудила террористические акты на территории Израиля
Последствия ракетной атаки на Израиль. Фото: Times of Israel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В субботу юг и центр Израиля стали объектами массированного ракетного нападения. Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы.

Об этом сообщили на странице МИД Украины в Twitter.

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"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, ХАМАС заявил, что террористы выпустили по Израилю более 5000 ракет за это утро. Официального подтверждения этих цифр пока нет.

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