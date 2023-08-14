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Вряд ли кто-нибудь будет арестовывать Путина, пока он президент, — Госдеп США

14 августа 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вряд ли кто-нибудь будет арестовывать Путина, пока он президент, — Госдеп США
Представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак. Фото: VOA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак выразила сомнение, что кто-то будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина, пока он находится на посту президента РФ.

Об этом Бет ван Скаак сказала в интервью "Бабелю".

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"Вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", — заявила Бет ван Скаак.

По ее словам, это не должно мешать расследованию или подготовке обвинительных актов. Она подчеркнула, что Украина должна быть готова к быстрым политическим трансформациям в России.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин пытается избежать революции в РФ. Он совершенно искренне говорит о своих глубинных страхах, в частности, о распаде России.

Добавим, представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.

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