Навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він президент, — Держдеп США

Представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак. Фото: VOA

Представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак висловила сумнів, що хтось буде заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна, поки він перебуває на посаді президента РФ.

Про це Бет ван Скаак сказала в інтерв'ю "Бабелю".

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"Навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави", – заявила Бет ван Скаак.

За її словами, це не має заважати розслідуванню чи підготовці обвинувальних актів. Вона наголосила, що Україна повинна бути готовою до швидких політичних трансформацій в Росії.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін намагається уникнути революції в РФ. Він абсолютно щиро говорить про свої глибинні страхи, зокрема, про розпад Росії.

Додамо, представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор навів руйнацію та смерть у власну країну.