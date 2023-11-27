Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Даже Путин может получить убежище в Финляндии — в стране объяснили важный нюанс arrow

Даже Путин может получить убежище в Финляндии — в стране объяснили важный нюанс

27 ноября 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Даже Путин может получить убежище в Финляндии — в стране объяснили важный нюанс
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно полностью закрыть западную границу с Россией. Поскольку граждане страны-агрессорки будут просить об убежище и смогут его получить.

Об этом Мари Рантанен сообщила в эфире телеканала Yle.

Читайте также:

В Финляндии призывают закрыть границу

Глава МВД отметила важность полного закрытия границы Финляндии с Россией. По ее словам, в противном случае даже российский президент Владимир Путин сможет получить убежище в стране.

"Любой гражданин может приехать в Финляндию и попросить убежище. Если Владимир Путин пересечет эту границу и скажет "убежище", он останется здесь на всю жизнь", — отметила Рантанен.

Напомним, что правительство Финляндии приняло решение закрыть семь пунктов пропуска на границе с Россией. Будет работать только один пункт — наиболее труднодоступный для россиян.

Также мы сообщали, что приграничное агентство ЕС планирует направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения мигрантского кризиса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Актуальное по теме