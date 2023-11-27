Даже Путин может получить убежище в Финляндии — в стране объяснили важный нюанс
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно полностью закрыть западную границу с Россией. Поскольку граждане страны-агрессорки будут просить об убежище и смогут его получить.
Об этом Мари Рантанен сообщила в эфире телеканала Yle.
В Финляндии призывают закрыть границу
Глава МВД отметила важность полного закрытия границы Финляндии с Россией. По ее словам, в противном случае даже российский президент Владимир Путин сможет получить убежище в стране.
"Любой гражданин может приехать в Финляндию и попросить убежище. Если Владимир Путин пересечет эту границу и скажет "убежище", он останется здесь на всю жизнь", — отметила Рантанен.
Напомним, что правительство Финляндии приняло решение закрыть семь пунктов пропуска на границе с Россией. Будет работать только один пункт — наиболее труднодоступный для россиян.
Также мы сообщали, что приграничное агентство ЕС планирует направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения мигрантского кризиса.
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