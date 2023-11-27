Навіть Путін може отримати притулок у Фінляндії — в країні пояснили важливий нюанс
Міністрка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок і зможуть його отримати.
Про це Марі Рантанен повідомила в ефірі телеканалу Yle.
У Фінляндії закликають закрити кордон
Очільниця МВС наголосила на важливості повного закриття кордону Фінляндії з Росією. За її словами, в протилежному випадку навіть російський президент Володимир Путін зможе отримати притулок в країні.
"Будь-який громадянин може приїхати до Фінляндії та попросити притулок. Якщо Володимир Путін перетне цей кордон і скаже "притулок", він залишиться тут на все життя", — зазначила Рантанен.
Нагадаємо, що уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією. Працюватиме лише один пункт — найбільш важкодоступний для росіян.
Також ми повідомляли, що прикордонне агентство ЄС планує направити 50 офіцерів та патрульні автомобілі на кордон Фінляндії з Росією. Таке рішення ухвалили на тлі загострення мігрантської кризи.
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