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Навіть Путін може отримати притулок у Фінляндії — в країні пояснили важливий нюанс

27 листопада 2023 04:04
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Інна Буряк
редактор
Навіть Путін може отримати притулок у Фінляндії — в країні пояснили важливий нюанс
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністрка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок і зможуть його отримати. 

Про це Марі Рантанен повідомила в ефірі телеканалу Yle.

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Очільниця МВС наголосила на важливості повного закриття кордону Фінляндії з Росією. За її словами, в протилежному випадку навіть російський президент Володимир Путін зможе отримати притулок в країні.

"Будь-який громадянин може приїхати до Фінляндії та попросити притулок. Якщо Володимир Путін перетне цей кордон і скаже "притулок", він залишиться тут на все життя", — зазначила Рантанен.

Нагадаємо, що уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією. Працюватиме лише один пункт — найбільш важкодоступний для росіян.

Також ми повідомляли, що прикордонне агентство ЄС планує направити 50 офіцерів та патрульні автомобілі на кордон Фінляндії з Росією. Таке рішення ухвалили на тлі загострення мігрантської кризи.

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