Зачем кремль заговорил о возможном распаде россии: объяснение ISW

Путин и Медведев поднимают ставки до максимальных

Российские власти обвинили Запад в попытке разделить рф на две части. Такие заявления кремля являются самой обычной информационной спецоперацией, которая имеет целью оправдать продолжение войны против Украины.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Распад россии как информационная спецоперация кремля

Аналитики ISW напомнили свежие заявления президента россии путина и заместителя председателя совбеза этой страны Дмитрия Медведева о возможном распаде россии, на котором якобы настаивает Запад.

Эти заявления, объяснили в Институте, не ничем иным, как попытка представить нынешнюю войну как самые высокие ставки для россии и Запада.

Путин, вероятно, надеется создать такие информационные условия, чтобы можно было обвинить Украину и Запад в угрозе выживанию самой россии в ответ на российские неудачи на фронте и поддержку Запада украинской армии.

Хочет ли Запад распада рф

Эксперты ISW напомнили, что ни один западный топчиновник никогда не призывал к разделу Рроссии на разные страны.

Западные лидеры вообще очень осторожно формулируют свои цели по оказанию Украине военной помощи.

Напомним, что 26 февраля президент россии владимир путин заявил, что Запад якобы имеет одну-единственную цель — ликвидировать российскую федерацию.

Также путин начал пугать россиян, что "русский народ" в таком случае тоже может исчезнуть. А на его месте появятся московиты, уральцы и другие народы.

На следующий день его заместитель в Совбезе России Дмитрий Медведев начал угрожать миру ядерным апокалипсисом, если встанет вопрос исчезновения россии с политической карты.

Фото: ТАСС