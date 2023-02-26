Путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію
Президент російської федерації володимир путін заявив, що мета Заходу — розділити рф на різні держави. Тільки в такому випадку російські території зможуть стати частиною цивілізованого Заходу.
Про це російський диктатор заявив у інтерв’ю телеканалу "Россия-1" для програми "Москва. Кремль. Путін".
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Зникнення росії та росіян
Президент росії володимир путін заявив, що Захід нібито має одну-єдину мету — ліквідувати російську федерацію.
Також путін почав лякати росіян, що "русскій народ" у такому випадку також може зникнути. А на його місці з’являться московити, уральці та інші народи.
Коли росія повернеться в цивілізацію
Кремлівський диктатор зазначив, що росія може стати частиною цивілізованого Заходу.
Але, визнав путін, Захід зможе прийняти росію до сім’ї цивілізованих народів тільки частинами, після розділу нинішньої країни-агресора на шматки.
Нагадаємо, що ще у липні минулого року в США відбулися слухання стосовно ймовірного поділу росії. Зокрема, там можуть утворитися нові республіки.
"Варварська війна в Україні, а до цього — в Сирії, Лівії, Грузії та Чечні показали всьому світу злісний імперський характер росії. У москві давно проводять політику імперії, пануючи над корінними неросійськими народами. Кремль жорстоко придушує їхнє національне самовираження та самовизначення", — зазначили автори ініціативи.
Відтак, в росії можуть виникнути нові окремі республіки: Сибір, Далекий Схід, Уральська республіка, Саха, Бурятія, Татарстан, Башкорстан і Північний Кавказ.
Фото з російських ЗМІ