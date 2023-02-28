Навіщо кремль заговорив про можливий розпад росії: пояснення ISW

Путін і Медведєв піднімають ставки до максимальних

Російська влада звинуватила Захід у намаганні розділити рф на частини. Такі заяви кремля є звичайнісінькою інформаційною спецоперацією, яка має на меті виправдати продовження війни проти України.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Розпад росії як інформаційна спецоперація кремля

Аналітики ISW нагадали свіжі заяви президента рф путіна та заступника голови радбезу цієї країни Дмитра Медведєва про можливий розпад росії, на якому нібито наполягає Захід.

Ці заяви, пояснили у Інституті, не нічим іншим, як спробу представити нинішню війну як найвищі ставки для росії та Заходу.

Путін, імовірно, сподівається створити такі інформаційні умови, щоб можна було звинуватити Україну і Захід у загрозі виживанню самої росії у відповідь на російські невдачі на фронті та підтримку Заходом української армії.

Чи хоче Захід розпаду рф

Експерти ISW нагадали, що жоден західний топчиновник ніколи не закликав до поділу росії на різні країни.

Західні лідери взагалі дуже обережно формулюють свої цілі щодо надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, що 26 лютого президент росії володимир путін заявив, що Захід нібито має одну-єдину мету — ліквідувати російську федерацію.

Також путін почав лякати росіян, що "русскій народ" у такому випадку також може зникнути. А на його місці з’являться московити, уральці та інші народи.

Наступного дня його заступник у радбезі рф Дмитро Медведєв почав погрожувати світу ядерним апокаліпсисом, якщо постане питання зникнення росії з політичної мапи.

Фото: ТАСС