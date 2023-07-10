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НАТО отменил ПДЧ для Украины при вступлении в Альянс: комментарий эксперта

10 июля 2023 14:10
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Страны НАТО отменили ПДЧ для Украины: комментарий
Министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, июнь 2023 года. Фото: NATO
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Требовать от Украины пройти План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в условии, когда Украина самостоятельно воюет против России — было бы неприемлемо для официального Киева. При этом отмена ПДЧ не есть отменой домашнего задания для Украины в виде борьбы с коррупцией.

Об этом Новини.LIVE сказал глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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По его словам, еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 пункт ПДЧ для Украины был обязательным к исполнению. Однако теперь, после 16 месяцев войны с Россией, стал не просто неакутальным, но даже неприемлемым.

"Мы воюем против России самостоятельно, а не вместе с НАТО, который, по сути, был для этого создан. При этом отмена ПДЧ не отменяет домашнего задания перед Украиной. Это уменьшение масштабов коррупции, в том числе в силовых органах, армии и во власти", – заверил Романенко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины на пути вступления в Альянс. По словам Кулебы, это ускорит вступление нашего государства в Альянс.

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