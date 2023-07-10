Країни НАТО скасували ПДЧ для України: коментар

Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, червень 2023 рік. Фото: NATO

Вимагати від України пройти План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в умова, коли Україна самостійно воює проти Росії — було би неприйнятним для офіційного Києва. При цьому скасування ПДЧ не є скасування домашнього завдання для України у вигляді боротьби з корупцією.

Про це Новини.LIVE сказав голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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За його словами, ще до повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року пункт ПДЧ для України був обов'язковим до виконання. Однак тепер, після 16 місяців війни з Росією, став не просто неакутальним, а навіть неприйнятним.

"Ми воюємо проти Росії самостійно, а не з НАТО, яке, по суті, було для цього створено. При цьому скасування ПДЧ не скасовує домашнього завдання Україною. Це зменшення масштабів корупції, у тому числі у силових органах, армії та у владі", — запевнив Романенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України на шляху до вступу в Альянс. За словами Кулеби, це пришвидшить вступ нашої держави до Альянсу.