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НАТО ищет замену Столтенбергу, — Politico

5 апреля 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не будет продлевать свой контракт, который истекает в конце сентября 2023 года. В связи с этим возникают вопросы о его замене, и недавние разговоры о возможности назначения бывшей министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен стали предметом обсуждения.

Об этом пишет Politico.

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 В Брюсселе утверждают, что пока нет доказательств ее интереса к этой роли, и не ожидают, что она уйдет из Комиссии до окончания первого срока в 2024 году.

Следующий глава НАТО должен быть европеец, готовый сотрудничать с Белым домом и поддерживать Украину, но не настолько ястребиный, чтобы вызывать страх у стран, опасающихся провокации россии. 

Он также должен иметь достаточный статус, чтобы получить поддержку всех 31 столицы, включая США. Если Столтенберг покинет свой пост в сентябре, его замена вступит в должность за год до истечения срока полномочий фон дер Ляйен в конце 2024 года.

"Глава НАТО Йенс Столтенберг находится на этом посту более восьми лет, что является вторым по длительности сроком пребывания в должности за семидесятилетнюю историю альянса", — говорится в сообщении.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять для Комплексного пакета помощи Украине ежегодно по 500 миллионов евро.

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