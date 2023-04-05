НАТО шукає заміну Столтенбергу, — Politico

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не продовжуватиме свого контракту, який закінчується наприкінці вересня 2023 року. У зв'язку з цим виникають питання щодо його заміни, і нещодавні розмови про можливість призначення колишнього міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн стали предметом обговорення.

Про це пише Politico.

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У Брюсселі стверджують, що поки що немає доказів її інтересу до цієї ролі, і не очікують, що вона піде з Комісії до закінчення першого терміну у 2024 році.

Наступний глава НАТО має бути європеєць, який готовий співпрацювати з Білим домом і підтримувати Україну, але не настільки яструбиний, щоб викликати страх у країн, що побоюються провокації росії.

Він також повинен мати достатній статус для отримання підтримки всіх 31 столиці, включаючи США. Якщо Столтенберг залишить свою посаду у вересні, його заміна вступить на посаду за рік до закінчення терміну повноважень фон дер Ляєн наприкінці 2024 року.

"Глава НАТО Єнс Столтенберг перебуває на цій посаді понад вісім років, що є другим за тривалістю терміном перебування на посаді за сімдесятирічну історію альянсу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти для комплексного пакета допомоги Україні щороку по 500 мільйонів євро.