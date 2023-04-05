Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow НАТО шукає заміну Столтенбергу, — Politico arrow

НАТО шукає заміну Столтенбергу, — Politico

5 квітня 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не продовжуватиме свого контракту, який закінчується наприкінці вересня 2023 року. У зв'язку з цим виникають питання щодо його заміни, і нещодавні розмови про можливість призначення колишнього міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн стали предметом обговорення.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Новий генсек НАТО

У Брюсселі стверджують, що поки що немає доказів її інтересу до цієї ролі, і не очікують, що вона піде з Комісії до закінчення першого терміну у 2024 році.

Наступний глава НАТО має бути європеєць, який готовий співпрацювати з Білим домом і підтримувати Україну, але не настільки яструбиний, щоб викликати страх у країн, що побоюються провокації росії.

Він також повинен мати достатній статус для отримання підтримки всіх 31 столиці, включаючи США. Якщо Столтенберг залишить свою посаду у вересні, його заміна вступить на посаду за рік до закінчення терміну повноважень фон дер Ляєн наприкінці 2024 року.

"Глава НАТО Єнс Столтенберг перебуває на цій посаді понад вісім років, що є другим за тривалістю терміном перебування на посаді за сімдесятирічну історію альянсу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти для комплексного пакета допомоги Україні щороку по 500 мільйонів євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB