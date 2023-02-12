НАТО планирует продлить полномочия Йенса Столтенберга до апреля 2024 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс покинет генерального секретаря Йенса Столтенберга в должности до апреля 2024 года. Известно, что срок полномочий фактически должен был завершиться 30 сентября этого года.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Отмечается, что между 30 государствами-членами альянса есть неофициальная договоренность оставить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО до апреля 2024 года. Неназванные дипломатические источники издания сообщили, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности военного альянса во время продолжающейся войны в Украине.

"Причиной запланированного продолжения, которое должно быть официально принято весной, стало то, что Столтенберг предоставил выдающиеся услуги НАТО, особенно на фоне войны в Украине", — говорится в материале.

Как известно, срок полномочий Столтенберга фактически должен был завершиться 30 сентября этого года. В агентстве отмечают, что продление полномочий Столтенберга гарантирует определенную стабильность в верхах альянса в сложное время.

Решение о том, кто займет должность Столтенберга по истечении срока полномочий, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, накануне мы писали, что глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подала заявление об увольнении. Согласно конституции, теперь в отставку уходит все правительство страны.