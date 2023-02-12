НАТО планує продовжити повноваження Єнса Столтенберга до квітня 2024

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс залишить генерального секретаря Єнса Столтенберга на посаді до квітня 2024 року. Відомо, що термін повноважень фактично мав закінчитися 30 вересня цього року.

Про це пише агентство Reuters.

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Зазначається, що між 30 державами-членами альянсу є неофіційна домовленість залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО до квітня 2024 року. Неназвані дипломатичні джерела видання повідомили, що цей крок спрямований на забезпечення стабільності військового альянсу під час війни, що триває в Україні.

"Причиною запланованого продовження, яке має бути офіційно ухвалене навесні, стало те, що Столтенберг надав "видатні послуги НАТО, особливо на тлі війни в Україні", — йдеться в матеріалі.

Як відомо, термін повноважень Столтенберга фактично мав закінчитися 30 вересня цього року. В агентстві наголошують, що продовження повноважень Столтенберга гарантує певну стабільність у верхах альянсу в складний час.

Рішення про те, хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну повноважень, ще не прийнято, але серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що очільниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця подала заяву про звільнення. Згідно з конституцією, тепер у відставку йде увесь уряд країни.