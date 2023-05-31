Зачем НАТО открывает свой офис в Японии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: NATO/Flickr

В России скоро может появиться еще одна головная боль. А, скорее, — продолжение развития "НАТОфобии". Поскольку Япония же активно работает над открытием офиса связи Североатлантического Альянса у себя в Токио.

И этот офис может стать первым официальным "домом" для НАТО в Азии.

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При этом в Альянсе заявили, что не намерены вдаваться в какие-либо подробности относительно обсуждений союзников по блоку.

Неужели Североатлантический альянс решил расширять свои полномочия до Тихого океана, разбиралось Новини.LIVE.

Япония расширяет поддержку

Сегодня сильно штормит в Европе. Однако нет гарантии, что завтра подобное не произойдет в Азии. Ведь там есть три бесноватых режима: российский, китайский и южнокорейский, — от которых можно ожидать, чего угодно. А рядом с ними приходится существовать азиатским демократиям.

"Открытие Офиса может свидетельствовать об усилении сотрудничества Японии с НАТО. Потому что раньше таким своеобразным гарантом безопасности для Японии выступали Соединенные Штаты Америки", — комментирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Сейчас, по его словам, растут угрозы и потенциальные риски со стороны Северной Кореи, со стороны Китая, потому что у Японии есть определенные территориальные разногласия с Китаем вокруг принадлежности некоторых островов.

Скорее всего, предполагает Фесенко, это будет даже не сотрудничество в прямом смысле, а координация действий.

"Я не думаю, что речь идет о вступлении Японии в НАТО. Это ведь — Североатлантический Альянс", — считает констатирует политолог.

Визит Йенса Столтенберга в Японию. Фото: NATO/Flickr

История может повториться

Во времена "холодной войны" Соединенные Штаты пытались создавать некие аналоги НАТО — оборонные союзы, в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Такие "общины" не долго просуществовали, но это был прецедент.

"Я не исключаю, — отмечает Фесенко, — что сейчас, в условиях противостояния, между демократическими странами и странами с авторитарными режимами могут возникнуть определенные оборонные союзы в Восточной Азии, в бассейне Тихого океана".

Поэтому создание Офиса это событие, на которое стоит обращать внимание.

"Пока речь идет о координации, но, возможно, будут и следующие более практичные шаги", — уточнил Фесенко.

Градус противодействия РФ меняется

Следует упомянуть, что по итогам Второй мировой войны Японии запрещено иметь свою армию, только Силы обороны.

"Такой шаг (создание Офиса НАТО. — Ред.) может свидетельствовать об изменении градуса противодействия НАТО России и Южнокорейской угрозе", — рассуждает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, учитывая последние тенденции, происходящие в этом регионе, страны НАТО дают возможность Российской Федерации четко понять последствия эскалации напряжения в регионе, что НАТО не останется в стороне от подобных действий.

"Соответственно, Япония может рассчитывать не только на собственные Силы обороны, но и на поддержку всего Североатлантического Альянса в случае необходимости", — уверен военный аналитик.

В то же время, Снегирев не исключает более расширенного военно-технического сотрудничества между Сеулом и Токио для противодействия возможной угрозе в этом регионе.

Ну и в первую очередь, отмечает эксперт, США хотят усилить свои позиции на фоне напряжения с Китаем, с учетом того, какие сценарии разворачиваются вокруг Тайваня.

"То есть это может быть глобальный ответ на те угрозы, которые исходят сегодня со стороны России, КНДР и Китая", — отметил Снегирев.

От себя добавим. Когда-то один одиозный (покойный ныне) российский политик говорил, что русский солдат при необходимости будет мыть свои сапоги в водах Индийского океана. Если так, то почему же не может сделать тоже самое солдат НАТО в водах Тихого океана? Всем известно, что грязь надо смывать...