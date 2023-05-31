Навіщо НАТО відкриває свій офіс в Японії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: NATO/Flickr

У Росії скоро може з'явитися ще один головний біль. А, скоріше, — продовження розвитку "НАТОфобії". Адже Японія активно працює над відкриттям офісу зв'язку Північноатлантичного Альянсу у себе в Токіо.

І цей офіс може стати першою офіційною "домівкою" для НАТО в Азії.

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При цьому в Альянсі заявили, що не мають намірів вдаватися у будь-які подробиці щодо обговорень союзників по блоку.

Невже Північноатлантичний альянс вирішив розширяти свої повноваження аж до Тихого океану, розбиралося Новини.LIVE.

Японія розширює підтримку

Сьогодні сильно штормить у Європі. Однак немає гарантії, що завтра подібне не станеться в Азії. Адже там є три біснуваті режими: російський, китайський і південнокорейський, — від яких можно чекати чого завгодно. А поруч з ними доводиться існувати азіатським демократіям.

"Відкриття Офісу може свідчити про посилення співпраці Японії з НАТО. Тому що раніше таким своєрідним гарантом безпеки для Японії виступали Сполучені Штати Америки", — коментує ситуацію політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Зараз, за його словами, зростають загрози і потенційні ризики з боку Північної Кореї, з боку Китаю, тому що в Японії є певні територіальні розбіжності з Китаєм навколо приналежності деяких островів.

Найімовірніше, припускає Фесенко, це буде навіть не співпраця у прямому сенсі, а координація дій.

"Я не думаю, що йдеться про вступ Японії до НАТО. Адже це — Північноатлантичний Альянс", — вважає констатує політолог.

Візит Єнса Столтенберга в Японію. Фото: NATO/Flickr

Історія може повторитися

У часи "холодної війни" Сполучені Штати намагалися створювати такі собі аналоги НАТО — оборонні союзи, в Східній і Південно-Східній Азії.

Такі "громади" не довго проіснували, але то був прецедент.

"Я не виключаю, — зазначає Фесенко, — що зараз, в умовах протистояння, між демократичними країнами і країнами з авторитарними режимами можуть виникнути певні оборонні союзи в Східній Азії, в басейні Тихого океану".

Тому створення Офісу це подія, на яку варту звертати увагу.

"Поки що йдеться про координацію, але, можливо, будуть і наступні більш практичні кроки", — уточнив Фесенко.

Градус протидії РФ змінюється

Варто згадати, що за підсумками Другої світової війни Японії заборонено мати свою армію, лише Сили оборони.

"Такий крок (створення Офісу НАТО. — Ред.) може свідчить про зміну градусу протидії НАТО Росії та Південнокорейській загрозі", — розмірковує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, враховуючи останні тенденції, які відбуваються в цьому регіоні, країни НАТО дають можливість Російській Федерації чітко зрозуміти наслідки ескалації напруги в регіоні, що НАТО не залишиться осторонь від подібних дій.

"Відповідно, Японія може розраховувати не лише на власні Сили оборони, але і на підтримку всього Північноатлантичного Альянсу в разі необхідності", — впевнений військовий аналітик.

Водночас Снєгирьов не виключає більш розширеної військово-технічної співпраці між Сеулом і Токіо для протидії можливій загрозі в цьому регіоні.

Ну і в першу чергу, наголошує експерт, США хочуть посилити власні позиції на тлі напруги з Китаєм, з урахуванням того, які сценарії розгортаються навколо Тайваню.

"Тобто це може бути глобальна відповідь на ті загрози, які виходять сьогодні з боку Росії, КНДР і Китаю", — зауважив Снєгирьов.

Від себе додамо. Колись один одіозний (покійний нині) російський політик казав, що російський солдат за необхідності митиме свої чоботи в воді Індійського океану. Якщо так, то чому ж те саме не може зробити солдат НАТО в водах Тихого океану? Всім відомо, що бруд треба змивати...

