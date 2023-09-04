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"Насмехались над нами": генерал рассказал, почему Украина отдала ядерное оружие

4 сентября 2023 07:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина передала ядерное оружие России: генерал назвал причины
Российское ядерное оружие. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Инициатором по лишению Украины ядерного оружия выступала именно Россия.

Москва запугивала и обманывала США, мол, украинцы не справятся с хранением опасного оружия, а Россия при этом не может дать никаких гарантий, что ракеты никуда не улетят.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский военный и руководитель военных разведывательных ведомств в начале 90-х — Александр Скипальский.

"Всередине 90-х Москва запугивала американцев, что украинцы не удержат, что они не умеют пользоваться, что мы не даем гарантий, что ракеты не улетят… Вот такими методами они и подтолкнули американцев занять активную позицию по лишению Украины тактического ядерного оружия", — уточнил генерал.

По его словам, в Украине в то время было очень мало людей, которые ощущали угрозу со стороны России. Большинство все-таки верило в какое-то мифическое братство.

Олександр Скіпальський
Александр Скипальский. Фото: google.com

В частности, СБУ до 94-го года рассматривала западные страны враждебными для Украины, пользуясь классификацией Советского Союза. Россия же при этом считалась надежным партнером.

"Как глава украинской контрразведки я подготовил документ о нецелесообразности вывоза тактического ядерного оружия. Он затормозил этот процесс всего на 2 недели. Позже я получил достоверные данные, как Россия насмехалась над Украиной. Мол, мы оставили им железки, а все ценное забрали", — подытожил Скипальский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, может ли Путин ударить ядерным оружием по Украине. Он также напомнил, что мир живет в нарративах РФ уже достаточно долгое время.

По его словам, россияне написали свою историю и учебники, передали их в известнейшие университеты мира. По ним Украина считалась частью РФ. И такой обман держался довольно долго.

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