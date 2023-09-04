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"Насміхалася з нас": генерал розповів, чому Україна віддала ядерну зброю

4 вересня 2023 07:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна передала ядерну зброю Росії: генерал назвав причини
Російська ядерна зброя. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ініціатором по позбавленню України ядерної зброї виступала саме Росія.

Москва залякувала та обманювала США, мовляв українці не справляться зі зберіганням небезпечної зброї, а Росія при цьому не може дати жодних гарантій, що ракети нікуди не полетять.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів український військовик та очільник військових розвідувальних відомств на початку 90-х — Олександр Скіпальський.

"Всередині 90-х Москва залякувала американців, що українці не утримають, що вони не вміють користуватися, що ми не даємо гарантій, що ракети не полетять… Ось такими методами вони й підштовхнули американців зайняти активну позицію по позбавленню України тактичної ядерної зброї", — уточнив генерал. 

За його словами, в Україні на той час було дуже мало людей, які відчували загрозу з боку Росії. Більшість все-таки вірила у якесь міфічне братство.

Олександр Скіпальський

Зокрема, СБУ до 94-го року розглядала західні країни ворожими до України, користуючись класифікацією Радянського Союзу. А Росія при цьому вважалася надійним партнером.

"Як голова української контррозвідки я підготував документ про недоцільність вивезення тактичної ядерної зброї. Він загальмував цей процес лише на 2 тижні. Пізніше я отримав достовірні дані, як Росія насміхалася над Україною. Мовляв, ми залишили їм залізяки, а все цінне забрали", — підсумував Скіпальський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чи може Путін вдарити ядерною зброєю по Україні. Він також нагадав, що світ живе у наративах РФ вже доволі довгий час.

За його словами, росіяни написали свою історію та підручники, передали їх у найвідоміші університети світу. За ними Україна вважалася частиною РФ. І такий обман тримався досить довгий час. 

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