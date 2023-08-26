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Чи може Путін вдарити ядерною зброєю по Україні: Данілов прокоментував

26 серпня 2023 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ядерний удар Росії по Україні: коментар Данілова
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Відповідальні світові країни розуміють, що ядерний удар Росії по Україні вже не буде межею відносин поміж країнами, а переросте в інший.

До того ж Китай не погодить жбурляння тактичними ядерними снарядами і, швидше за все, очільника РФ Володимира Путіна з цього приводу вже попередили.

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Про це у переддень саміту "Кримська платформа" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Тоді світу треба буде ставити питання — як так сталося, що Росія стала монополістом ядерної зброї, хто приймав ці рішення і хто має нести відповідальність за те, чому саме в Росії сконцентрували всю ядерну зброю Радянського Союзу? Не думаю, що Китай дозволить Путіну це зробити, інакше це вже не буде межею відносин України та Росії", — сказав Данілов.

Він також нагадав, що світ живе у наративах РФ вже доволі довгий час. Росіяни написали свою історію та підручники, передали їх у найвідоміші університети світу. За ними Україна вважалася частиною РФ. І такий обман тримався досить довгий час. 

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через надання Україні винищувачів F-16. Окрім цього, пригрозив застосувати ядерну зброю проти українців.  

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