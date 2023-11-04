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Наши дети будут проклинать нас — глава МИД Литвы раскритиковал идею заключить мир с РФ

4 ноября 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наши дети будут проклинать нас — глава МИД Литвы раскритиковал идею заключить мир с РФ
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: georgiatoday
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них.

Об этом Габриелюс Ландсбергис написал в соцсети X.

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По словам Ландсбергиса, для России "мирное соглашение" означает лишь "время перевооружиться". Он подчеркнул, что мир опасно близко к тому, чтобы потерять возможность покончить с многовековой имперской агрессией Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", — добавил Ландсбергис.

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Пост Ландсбергиса. Фото: скриншот

Напомним, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал о новом пакете санкции, который сейчас готовит ЕС. В нем будут более жесткие и эффективные санкции для РФ. Они должны снизить способность России финансировать войну и получать западные компоненты для производства оружия.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него по поводу начала мирных переговоров с РФ. По его словам, из-за таких новостей, которые распространяют западные и украинские СМИ, у него "неприятное ощущение".

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