Наши дети будут проклинать нас — глава МИД Литвы раскритиковал идею заключить мир с РФ
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них.
Об этом Габриелюс Ландсбергис написал в соцсети X.
Мир с Россией
По словам Ландсбергиса, для России "мирное соглашение" означает лишь "время перевооружиться". Он подчеркнул, что мир опасно близко к тому, чтобы потерять возможность покончить с многовековой имперской агрессией Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.
"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", — добавил Ландсбергис.
Напомним, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал о новом пакете санкции, который сейчас готовит ЕС. В нем будут более жесткие и эффективные санкции для РФ. Они должны снизить способность России финансировать войну и получать западные компоненты для производства оружия.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него по поводу начала мирных переговоров с РФ. По его словам, из-за таких новостей, которые распространяют западные и украинские СМИ, у него "неприятное ощущение".
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