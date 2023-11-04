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Наші діти проклинатимуть нас — очільник МЗС Литви розкритикував ідею укласти мир з РФ

4 листопада 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наші діти проклинатимуть нас — очільник МЗС Литви розкритикував ідею укласти мир з РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: georgiatoday
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією. За його словами, діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них.

Про це Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі X.

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За словами Ландсбергіса, для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Він наголосив, що світ небезпечно близько до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", — додав Ландсбергіс.

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Допис Ландсбергіса. Фото: скриншот

Нагадаємо, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс розповів про новий пакет санкції, який зараз готує ЄС. У ньому будуть жорсткіші та ефективніші санкції для РФ. Вони мають зменшити здатність Росії фінансувати війну та отримувати західні компоненти для виробництва зброї. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього щодо початку мирних переговорів з РФ. За його словами, через такі новини, які поширюють західні та українські ЗМІ, він має "неприємне відчуття".

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