Нардепу Дубинскому объявили подозрение, — СМИ

Нардеп Александр Дубинский. Фото: google

Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении. Его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

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Что известно

Следствие установило, что народный депутат подделал документы для того, чтобы пересечь границу и покинуть Украину. Он уехал 27 июня 2023 года.

"В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года", — говорится в материале.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Дубинский у себя в соцсетях подтвердил, что ему объявлено о подозрении, снова пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него — это попытка замаскировать коррупционные скандалы".

Скандал с Дубинским

Недавно в печати появились сообщения о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения.

Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.