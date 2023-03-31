Нардепа из группы "Доверие" объявили в розыск: в чем его обвиняют

Народный депутат Украины Сергей Шахов объявлен в розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова. Сам нардеп, по словам его адвоката, находится на лечении в Кыргызстане.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Депутат в розыске

Высший антикоррупционный суд Украины объявил в розыск народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит", — отметила в своем решении председательствующая судья Вера Михайленко.

Сергей Шахов обвиняется в недекларировании имущества.

Где находится Шахов

Сам народный депутат не явился на судебное заседание.

Адвокат отметила, что с 20 февраля нардеп находится на стационарном лечении в городе Бишкек (Кыргызстан).

Отмечается, что защитница не предоставила подтверждение пересечения Шахматной государственной границы Украины.

"Что же он у Вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?" — поинтересовалась у адвоката председательствующая судья.

Напомним, что народному депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении в недостоверном декларировании почти на 60 млн гривен еще в 2021 году.

Фото: "Слово и дело"