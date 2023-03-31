Нардепа из группы "Доверие" объявили в розыск: в чем его обвиняют
Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова. Сам нардеп, по словам его адвоката, находится на лечении в Кыргызстане.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
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Депутат в розыске
Высший антикоррупционный суд Украины объявил в розыск народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
"Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит", — отметила в своем решении председательствующая судья Вера Михайленко.
Сергей Шахов обвиняется в недекларировании имущества.
Где находится Шахов
Сам народный депутат не явился на судебное заседание.
Адвокат отметила, что с 20 февраля нардеп находится на стационарном лечении в городе Бишкек (Кыргызстан).
Отмечается, что защитница не предоставила подтверждение пересечения Шахматной государственной границы Украины.
"Что же он у Вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?" — поинтересовалась у адвоката председательствующая судья.
Напомним, что народному депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении в недостоверном декларировании почти на 60 млн гривен еще в 2021 году.
Фото: "Слово и дело"