Нардепа із групи "Довіра" оголосили у розшук: у чому його звинувачують
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова. Сам нардеп, за словами його адвокатки, перебуває на лікуванні у Киргизстані.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
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Депутат у розшуку
Вищий антикорупційний суд України оголосив у розшук народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова.
Таким чином, суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення.
"Обвинуваченого Шахова оголосили в розшук. Зупинити судове провадження щодо Шахова до його розшуку…Ухвала оскарженню не підлягає", — зазначила у своєму рішенні головуюча суддя Віра Михайленко.
Сергія Шахова звинувачують у недекларуванні майна.
Де перебуває Шахов
Сам народний депутат не з’явився на судове засідання.
Адвокатка зазначила, що з 20 лютого нардеп перебуває на стаціонарному лікуванні у місті Бішкек (Киргизстан).
Зазначається, що захисниця не надала підтвердження перетину Шаховим державного кордону України.
"Що ж він у Вас такий хворобливий, півроку постійно в лікарнях?", — поцікавилася у адвокатки головуюча суддя.
Нагадаємо, що народному депутату Сергію Шахову повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на майже 60 млн гривень ще 2021 року.
Фото: "Слово і діло"