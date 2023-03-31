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Нардепа із групи "Довіра" оголосили у розшук: у чому його звинувачують

31 березня 2023 10:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Народний депутат України Сергій Шахов оголошений у розшук
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова. Сам нардеп, за словами його адвокатки, перебуває на лікуванні у Киргизстані.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Депутат у розшуку

Вищий антикорупційний суд України оголосив у розшук народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова.

Таким чином, суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення.

"Обвинуваченого Шахова оголосили в розшук. Зупинити судове провадження щодо Шахова до його розшуку…Ухвала оскарженню не підлягає", — зазначила у своєму рішенні головуюча суддя Віра Михайленко.

Сергія Шахова звинувачують у недекларуванні майна.

Де перебуває Шахов

Сам народний депутат не з’явився на судове засідання.

Адвокатка зазначила, що з 20 лютого нардеп перебуває на стаціонарному лікуванні у місті Бішкек (Киргизстан).

Зазначається, що захисниця не надала підтвердження перетину Шаховим державного кордону України.

"Що ж він у Вас такий хворобливий, півроку постійно в лікарнях?", — поцікавилася у адвокатки головуюча суддя.

Нагадаємо, що народному депутату Сергію Шахову повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на майже 60 млн гривень ще 2021 року.

Фото: "Слово і діло"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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