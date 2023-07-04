Нардеп Сергей Алексеев вышел из СИЗО под залог

Народный депутат Сергей Алексеев. Фото: Сергей Алексеев / Facebook

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, подозреваемый в преступлении, связанном с мошенничеством, был освобожден из-под стражи после оплаты залога. Размер залога составил 2,264 млн гривен.

Эту информацию сообщил Алексеев в комментарии Суспільному.

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Алексеев уточнил, что залог за него был внесен вечером 3 июля. После обеда следующего дня, 4 июля, он покинул тюремное учреждение.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", — сказал нардеп Суспільному.

Стоит уточнить, что 3 июля в Лычаковском районном суде Львова было принято решение о мере пресечения для депутата. Это 60 дней содержания под стражей с возможностью оплатить залог в размере 2 миллионов 264 тысяч гривен.

Алексеев сообщил в судебном зале, что в силу позднего окончания слушаний — банки уже закрылись. Из-за этого он был доставлен в исправительную колонию. Перед началом слушаний Алексеев заявил, что его подставили. По его словам, он знает мужчину, который дал ему деньги.

Напомним, у народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. Оппозиция заявляет о политической провокации.

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