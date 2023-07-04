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Нардеп Сергій Алексєєв вийшов із СІЗО під заставу

4 липня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардеп Сергій Алексєєв вийшов із СІЗО під заставу
Народний депутат Сергій Алексєєв. Фото: Сергій Алексєєв / Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народного депутата від партії "Європейська солідарність" Сергія Алексєєва, підозрюваного у злочині, пов'язаному із шахрайством, було звільнено з-під варти після оплати застави. Розмір застави становив 2,264 млн гривень.

Цю інформацію повідомив Алексєєв у коментарі Суспільному.

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Алексєєв уточнив, що заставу за нього було внесено увечері 3 липня. Після обіду наступного дня, 4 липня, він залишив тюремну установу.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Відразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть найкращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми відстоюватимемо: йти або на виправдувальний вирок, або на закриття справи", — сказав нардеп Суспільному.

Варто уточнити, що 3 липня у Личаківському районному суді Львова було ухвалено рішення про запобіжний захід для депутата. Це 60 днів утримання під вартою з можливістю сплатити заставу у розмірі 2 мільйонів 264 тисячі гривень.

Алексєєв повідомив у судовій залі, що через пізнє закінчення слухань — банки вже закрилися. Через це він був доставлений до виправної колонії. Перед початком слухань Алексєєв заявив, що його підставили. З його слів, він знає чоловіка, який дав йому гроші.

Нагадаємо, у народного депутата провели обшуки та оголосили йому підозру у шахрайстві. Опозиція заявляє про політичну провокацію.

Також ми писали, що у мережі опублікували нові деталі справи про викриття нардепа на хабарі 50 тис. доларів США.

 

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