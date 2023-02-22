Нардеп Александр Трухин признал свою вину в попытке подкупа полицейского
Депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин признал свою вину по поводу попытки подкупа полицейского в виде взятки. Так, он должен заплатить 6 миллионов гривен в поддержку ВСУ, а также штраф.
Об этом стало известно с заседания Высшего антикоррупционного суда.
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Прокурор на судебном заседании заявил: "Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным".
Так, известно, что Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали соглашение 17 февраля 2023 года. Александр Трухин обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".
Кроме того, депутат должен заплатить штраф в размере 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа, возможная по статье, инкриминировавшей Трухину. Также на нужды Вооруженных сил Украины перечислят и залог, который депутат вносил в ходе следствия. Речь идет о сумме 49,6 тысячи гривен.
Несмотря на это, такое соглашение со следствием должно утвердить суд, если он решит, что договоренность между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт обвинения против народного депутата Украины IX созыва Александра Трухина. Ему грозит до четырех лет заключения за попытку подкупа полицейских.
В августе 2021 года Трухин предложил сотрудникам патрульной полиции взятку на сумму 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП. В сентябре 2022 ему сообщили подозрение в части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.