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Нардеп Холодов из-за границы объяснил, почему сложил мандат

31 июля 2023 22:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Холодов сложил мандат: официальное заявление нардепа
Депутат Андрей Холодов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов направил в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Будучи за границей, он, в частности, объяснил это проблемами в семье.

Свой комментарий Андрей Холодов обнародовал у себя в Telegram.

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Комментарий Холодова

"Не вечны наши статусы и должности. И мы не вечны. Я понял это как никто, когда во время войны в мою семью пришла болезнь", — написал депутат.

Как объясняет Холодов, его жена заболела и проходит лечение. Поэтому он больше не может совмещать обязанности депутата и главы семьи, а также заниматься воспитанием ребенка.

"Но в дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады. Поэтому я принял решение сложить полномочия народного депутата, чтобы мое место занял человек, который сможет полностью посвятить себя этой работе", — объясняет Холодов.

В свою очередь депутат поблагодарил команду за работу и заверил, что и дальше продолжит помогать ВСУ и будет делать все для предстоящей победы Украины.

"Буду делать все для нашей победы, но уже не в статусе народного депутата, и не вижу в этом никаких проблем", — говорит депутат.

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Комментарий Холодова. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что 31 июля Верховная рада получила заявление от народного депутата Украины партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Нардеп, в частности, сообщил о сложении своих полномочий.

После этого глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова. Также она прокомментировала сложившуюся ситуацию с депутатом.

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