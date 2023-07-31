Холодов сложил мандат: официальное заявление нардепа

Депутат Андрей Холодов. Фото: google

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов направил в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Будучи за границей, он, в частности, объяснил это проблемами в семье.

Свой комментарий Андрей Холодов обнародовал у себя в Telegram.

Читайте также:

Комментарий Холодова

"Не вечны наши статусы и должности. И мы не вечны. Я понял это как никто, когда во время войны в мою семью пришла болезнь", — написал депутат.

Как объясняет Холодов, его жена заболела и проходит лечение. Поэтому он больше не может совмещать обязанности депутата и главы семьи, а также заниматься воспитанием ребенка.

"Но в дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады. Поэтому я принял решение сложить полномочия народного депутата, чтобы мое место занял человек, который сможет полностью посвятить себя этой работе", — объясняет Холодов.

В свою очередь депутат поблагодарил команду за работу и заверил, что и дальше продолжит помогать ВСУ и будет делать все для предстоящей победы Украины.

"Буду делать все для нашей победы, но уже не в статусе народного депутата, и не вижу в этом никаких проблем", — говорит депутат.

Комментарий Холодова. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что 31 июля Верховная рада получила заявление от народного депутата Украины партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Нардеп, в частности, сообщил о сложении своих полномочий.

После этого глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова. Также она прокомментировала сложившуюся ситуацию с депутатом.