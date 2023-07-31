Народный депутат "Слуги народа" Холодов слагает полномочия

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов. Фото: google

Сегодня, 31 июля, Верховная рада получила заявление от народного депутата Украины партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Нардеп, в частности, сообщил о сложении своих полномочий.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

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Сообщается, что заявление нардепа Андрея Холодова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании ВР.

Заявление Холодова. Фото: Руслан Стефанчук\Facebook

Что известно о Холодове

Известно, что нардеп Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года. С тех пор он не возвращался назад, также не посещал заседания Совета и не участвовал в голосованиях.

Всего с начала полномасштабной войны Холодов выезжал за пределы Украины 12 раз. По имеющейся информации, он находится с семьей на Кипре. Там он владеет семейным поместьем. Более того, нардеп пытается строить бизнес, ведь его жена является совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Семейное поместье Андрея Холодова. Фото: Схемы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники, которые во время войны выезжают на отдых за границу, будут уволены. По его словам, это справедливо.

Напомним, нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, сообщил о сложении полномочий.

Добавим, что после этого Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах.