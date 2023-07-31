Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Нардеп Холодов, который полгода не возвращался в Украину, слагает полномочия arrow

Нардеп Холодов, который полгода не возвращался в Украину, слагает полномочия

31 июля 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Народный депутат "Слуги народа" Холодов слагает полномочия
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 31 июля, Верховная рада получила заявление от народного депутата Украины партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Нардеп, в частности, сообщил о сложении своих полномочий.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

Читайте также:

Нардеп Холодов складывает полномочия

Сообщается, что заявление нардепа Андрея Холодова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании ВР.

null
Заявление Холодова. Фото: Руслан Стефанчук\Facebook

Что известно о Холодове

Известно, что нардеп Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года. С тех пор он не возвращался назад, также не посещал заседания Совета и не участвовал в голосованиях.

Всего с начала полномасштабной войны Холодов выезжал за пределы Украины 12 раз. По имеющейся информации, он находится с семьей на Кипре. Там он владеет семейным поместьем. Более того, нардеп пытается строить бизнес, ведь его жена является совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

null
Семейное поместье Андрея Холодова. Фото: Схемы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники, которые во время войны выезжают на отдых за границу, будут уволены. По его словам, это справедливо.

Напомним, нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, сообщил о сложении полномочий.

Добавим, что после этого Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз