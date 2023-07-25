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Нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, слагает полномочия

25 июля 2023 15:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, слагает полномочия
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий. Ее рассмотрят на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Аристов слагает полномочия

По словам Стефанчука, заявление поступило в Верховную Раду сегодня, 25 июля. В нем Юрий Аристов сообщил о том, что хочет сложить полномочия народного депутата.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — говорится в сообщении.

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Заявление депутата Юрия Аристова. Фото: скриншот

Предыстория

Известно, что в середине июля этого года депутат Юрий Аристов был замечен на отдыхе в пятизвездочном отеле, который расположен на Мальдивах.

Журналисты связались с администрацией гостиницы. В телефонном разговоре подтвердили, что Аристов жил там, но уже уехал.

В свою очередь нардеп до сих пор не прокомментировал эту ситуацию. Однако на это обратил внимание глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что проверит всю информацию и в случае чего будет инициировать вопрос о приостановлении членства этого нардепа во фракции.

Напомним, за последние полгода Национальное агентство по предотвращению коррупции установило немало фактов приобретения ценного имущества среди местных депутатов и правоохранителей. В частности недвижимости в столице.

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